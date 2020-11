Baader Bank holt Dietmar von Blücher als künftigen CFO

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre beginnt Dietmar von Blücher seine berufliche Laufbahn 1996 bei der Dresdner Bank, wo er in unterschiedlichen Positionen arbeitet. Zuletzt besetzt er die Referatsleitung Financial Controlling.



2009 wechselt er dann zur Commerzbank in den Bereich Accounting als Abteilungsleiter Abschlussanalyse HGB/IFRS. Später übernimmt er als Bereichsleiter die Group-Finance-Aktivitäten für das Segment Non-Core Assets. In dem Bereich sind die Portfolien der Bank gebündelt, die abgebaut werden sollen. Zudem ist er für die Hypothekenbank Frankfurt verantwortlich.



Seit Juli 2016 besetzt er bei der der börsennotierten Commerzbank-Tochter Comdirect Bank den CFO-Posten. Er verantwortet dort auch den Geschäftsbereich Onvista Bank Marktfolge. Ende März 2020 verlässt er den Vorstand der Direktbank. Mit Blick auf die geplante Verschmelzung mit der Commerzbank wird dort kein Nachfolger mehr gesucht.



Im November 2020 gibt die Baader Bank die Ernennung von Blüchers zum Generalbevollmächtigten bekannt. Der Finanzmanager soll die Position zum 1. Januar 2021 antreten, und nach Zustimmung der Bankenaufsicht beim bayerischen Investmenthaus die Nachfolge von Finanzvorstand Dieter Brichmann übernehmen.