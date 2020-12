Bahlsen will künftig ohne CFO auskommen

Beim Familienunternehmen Bahlsen kam es bereits im Frühjahr zu einer Zäsur: Zum ersten Mal in der 130-jährigen Firmengeschichte stellte die Bahlsen-Dynastie nicht den Chef. Stattdessen folgte Anfang April 2020 der britische Marketing-Experte Phil Rumbol auf Werner M. Bahlsen, der sich in den Verwaltungsrat zurückzog. Rumbol, der von der Markenagentur MullenLowe kam und in seiner über 30-jährigen Karriere unter anderem beim Süßwarenhersteller Cadbury, bei den Brauereien AB InBev und Heineken sowie beim Lebensmittelkonzern Kraft beschäftigt war, soll Bahlsen zukunftsfähig für die nächsten Jahrzehnte aufstellen.



Künftig will das Hannoveraner Unternehmen schwerpunktmäßig auf starke Marken, agilere Arbeitsweisen, die digitale Zukunft, Innovation und Nachhaltigkeit setzen. Umsetzen soll die neue Strategie eine erweiterte fünfköpfige Geschäftsführung. Der bisherige Chief Operating Officer (COO) Scott Brankin übernimmt künftig als Chief Commercial Officer Core Markets die Regionen Europa, Nahost und Afrika. Zudem werde er die Bereiche Route to Market und Einkauf leiten. Jonathan Duffin, bislang für das Geschäft in Großbritannien verantwortlich bekommt noch die Wachstumsmärkte USA sowie die Region Asien-Pazifik hinzu. Gesucht werden in Hannover noch ein Chief Marketing Officer sowie ein Chief Culture Officer. Letzterer soll sich um Ressorts IT, Personal und die interne Transformation kümmern.



