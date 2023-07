CFO-Wechsel bei Befesa: Der langjährige Finanzvorstand Wolf Lehmann hat das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen, ebenso ist er als Direktor des Verwaltungsrats zurückgetreten, teilt das Recyclingunternehmen mit. Lehmanns Nachfolger wird der bisherige Head of Investor Relations & Strategy, Rafael Pérez, der diese Rolle auch künftig bei dem MDax-Unternehmen ausüben soll.

Lehmann war seit 2014 CFO bei Befesa, seit dem Börsengang im Jahr 2017 war er zusätzlich noch als Executive Director of the Board tätig. Befesa dankt Lehmann in der Unternehmensmitteilung „für seine hervorragenden Beiträge und seine Führungsqualitäten“, die zu dem profitablen Wachstum der vergangenen Jahre beigetragen hätten und wünscht ihm viel Erfolg für seine weitere berufliche Zukunft.

Lehmann brachte Befesa an die Börse

In seiner Funktion als CFO zeichnete er 2017 für den Börsengang Befesas verantwortlich. Im Juni 2019 optimiert er die Finanzierung des Unternehmens erneut, indem er einen sieben Jahre laufenden Kapitalmarktkredit (Term Loan B) in Höhe von 526 Millionen Euro aufnahm. Lag der Zinssatz anfangs 250 Basispunkte über Euribor, gelang es ihm, diesen im Februar 2019 auf 200 Basispunkte zu senken. In seine Amtszeit fiel zudem Befesas Akquisition von Solarca.

Lehmanns berufliche Laufbahn begann 1996 bei General Electric (GE). Im Jahr 2002 übernahm er als Finanzmanager den Bereich Propulsion and Specialty Services bei GE Transportation in den USA. Drei Jahre später schaffte er den Sprung auf den CFO-Posten bei dem Joint Venture zwischen GE und Bayer im Silikongeschäft mit Sitz in Leverkusen.

Im Jahr 2010 zog es ihn nach Shanghai, wo er CFO Asien-Pazifik bei Momentive Performance Materials wurde, der früheren GE Silicones. Im darauffolgenden Jahr ging er zurück in die USA und wurde CFO für das globale Silikon- und Quartzgeschäft bei Momentive mit Sitz in Waterford, New York. Dort blieb er bis 2013 und wechselte dann als CFO des Laminatherstellers Wilsonart nach Austin in Texas. Ein Jahr später schließlich wurde er CFO bei Befesa. Wohin es Lehmann als nächstes zieht und was die Gründe für seinen abrupten Weggang sind, teilte Befesa nicht mit.

Investors-Relations-Chef wird neuer Befesa-CFO

Lehmanns Nachfolger Pérez ist seit 2008 für Befesa tätig, zunächst als Director of Corporate Strategy and IR, seit 2013 als Head of Investor Relations & Strategy. Seine berufliche Laufbahn begann er 2002 bei BP in Spanien, dort blieb er bis 2004 und ging dann nach London. Dort war für ein Jahr für den Baukonzern Bouygues tätig und ab 2005 bis 2008 als Management Consultant für IBM Global Consulting Services.

Befesa verweist in seiner Mitteilung auf Pérez „herausragende Erfolgsbilanz“ und nennt als Meilensteine in seiner rund 15-jährigen Laufbahn bei dem Industrie-Recycler auf den Verkauf an den Private-Equity-Investor Triton im Jahr 2013, dem Börsengang im Jahr 2017 sowie dem Kauf von American Zinc Recycling im Jahr 2021. Pérez tritt die Nachfolge mit sofortiger Wirkung an.

Befesa mit Umsatzrückgang im ersten Quartal

Befesa hatte seinen Umsatz im ersten Quartal 2023 um knapp ein Viertel auf 322 Millionen Euro steigern können bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 50,1 Millionen Euro. Damit lag das Ebitda 18 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der operative Cashflow sank im Vergleich zum 1. Quartal 2022 um fast die Hälfte auf 13 Millionen Euro.