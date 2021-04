1995 beginnt Mark Langer seine berufliche Laufbahn als Berater bei McKinsey in München und stößt 1997 als Financial Analysis Manager Europa zum Konsumgüterproduzenten Procter & Gamble in Schwalbach. Zwei Jahre später kehrt er in der Position des Seniorberaters und Projektleiters in New York und Düsseldorf zu McKinsey zurück.



Im Januar 2003 wechselt Mark Langer zum Modehersteller Hugo Boss, wo er die Position des Bereichsleiters Finance & Accounting übernimmt. Nachdem er zwischenzeitlich zwei Jahre lang die Funktion des Senior Vice President Global Replenishment innehat, rückt Mark Langer im Januar 2010 in den Vorstand auf und wird CFO.



Im Mai 2016 wird Mark Langer zum Vorstandsvorsitzenden von Hugo Boss ernannt. Die Ressorts Finanzen und Controlling bleiben weiterhin in seinem Aufgabenbereich. Im Frühjahr 2020 gibt Hugo Boss bekannt, dass Langer das Unternehmen im September des gleichen Jahres verlässt. Im Mai 2021 übernimmt Mark Langer den CFO-Posten bei Douglas.