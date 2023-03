CFO-News: Lufthansa, RWE Generation, Ahlers

Verlängerung für Lufthansa-CFO Remco Steenbergen

Vertrauensbeweis für den Lufthansa-Finanzchef Remco Steenbergen: Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa hat seinen Vertrag vorzeitig um fünf weitere Jahre verlängert. Damit läuft sein Vertrag nun bis Ende Dezember 2028. Der Finanzvorstand ist seit Jahresanfang 2021 in seinem Amt und stieg in herausfordernden Zeiten bei der Lufthansa ein. Er begleitete den Flugkonzern durch die Corona-Pandemie.

„Als Finanzvorstand hat er großen Anteil an der schnellen Überwindung dieser schwierigen Situation. Gleichzeitig konnte er starke Impulse setzen und wichtige Weichen stellen für eine erfolgreiche Neuausrichtung des Finanzressorts“, kommentiert Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Ludwig Kley die Verlängerung mit Steenbergen. So sicherte er dem Unternehmen verschiedene Finanzierungen, mit denen die Lufthansa die in der Coronakrise aufgenommenen Staatshilfen zurückzahlen konnte.

Bevor der Finanzchef zur Deutschen Lufthansa wechselte war er von 2018 bis Ende 2020 Group CFO des Schweizer Schokoladeproduzenten Barry Callebaut. Seine Karriere startete er 1986 bei dem Big-Four-Haus KPMG. Neben der Verlängerung mit Finanzvorstand Steenbergen hat die Lufthansa außerdem den Vertrag von CEO Carsten Spohr ebenfalls bis Ende 2028 verlängert.