CFO-News: Northern Data, Publity, Aurelius

1995 startet Mathias Dähn seine berufliche Tätigkeit bei der Robert Bosch GmbH. Er arbeitet im Controlling, unter anderem als Head of Controlling für Osteuropa, und ist zuletzt Prüfungsleiter in der Internen Revision.



2000 wechselt er zum Telekommunikationskonzern debitel, wo er in leitender Funktion im Controlling arbeitet. 2004 wird er CFO der Loyalty Partner GmbH in München, dem Erfinder und Betreiber des Bonusprogramms Payback. 2005 wechselt er zur MAN Gruppe, wo er zunächst als Direktor das Konzern-Controlling verantwortet und die Umgestaltung der MAN Gruppe von einer diversifizierten Holding zum fokussierten Industriekonzern begleitet. In dieser Funktion ist er für den Verkauf von MAN Roland verantwortlich. Später wird er Direktor für das Group Purchasing von MAN Diesel & Turbo, wo er nach eigenen Angaben maßgebliche Kostensenkungen realisiert.



Im Februar 2011 wird Dähn CFO beim österreichischen Leuchtenhersteller Zumtobel AG. Wegen Unstimmigkeiten mit dem Aufsichtsrat über die Strategie des Unternehmens verlässt er das Unternehmen im Herbst 2013 gemeinsam mit CEO Harald Sommerer. Im Juni 2014 nimmt er sein Amt als CFO beim Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer AG auf. Anfang April gibt der Druckmaschinenhersteller bekannt, dass Dähn das Unternehmen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. April 2020 verlässt. Anfang September 2020 präsentiert der Softwarehersteller Northern Data Mathias Dähn als neuen Finanzvorstand.