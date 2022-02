CFO-News: Röchling Medical, Quantron, N26

Röchling Medical: Joachim Lehmann ist neuer CFO

Röchling Medical, die Medizinsparte des Kunststoffverarbeiters Röchling, hat in Joachim Lehmann einen neuen Finanzchef gefunden. Lehmann hat sein neues Amt zum 1. Februar angetreten. Er ist der Nachfolger von Finanzchefin Evelyn Thome, die nun ausschließlich als Group-CFO für Röchling agiert. Diese Position hat sie bereits seit dem 1. Januar 2020 inne.

Der neue CFO Lehmann war zuvor als Director der Business Unit Medical Europe für die Standorte in Brensbach und Neuhaus am Rennweg für das Unternehmen tätig. In dieser Position trug er die Verantwortung für den kaufmännischen Bereich sowie für die Bereiche Vertrieb und Einkauf. Lehmann stieß 2003 zu Röchling Industrial Lahnstein.