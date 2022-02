CFO-News: VillaCircle, Afag, Senger

Gero Michalschyk ist neuer Finanzchef bei VillaCircle

Veränderungen in der Geschäftsführung von VillaCircle: Gero Michalschyk hat seit dem 1. Februar den CFO-Posten bei dem Immobilienvermittler inne. Der neue Finanzchef kommt von dem Mobilitätsdienstleister Free Now, wo er als Director Commercial Finance tätig war. In dieser Position verantwortete Michalschyk unter anderem die Bereiche Controlling, finanzielle Steuerungsangelegenheiten und M&A. Vor seiner Zeit bei Free Now war er bei dem Wirtschaftsprüfer EY in der Transaktionsberatung tätig.