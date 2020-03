CFO-News: Wacker Chemie, Innoplexus, Media Saturn Deutschland

Sono Motors kann das Finanzressort wieder besetzen: Torsten Kiedel ist seit 12. März neuer CFO des E-Auto-Start-ups. Er folgt auf Martin Sabbione, der das Unternehmen bereits im September 2019 verlassen hatte. Der 41-jährige Kiedel kommt vom Lampen- und Designleuchten-Hersteller Occhio, wo er als Finanzchef die Bereiche Finanzen und Einkauf leitete. Davor war der Diplom-Kaufmann in verschiedenen Finanzabteilungen beim Autokonzern BMW tätig und verfügt über Führungserfahrung bei Start-ups im Mobilitätsbereich wie My Taxi (heute Free Now).



CFO-Wechsel bei der Schweizer Versicherungsgruppe Helvetia: Nach 13 Jahren im Amt tritt dort Paul Norton am 30. September als Finanzvorstand zurück. Mit Annelis Lüscher Hämmerli steht bereits seine Nachfolgerin parat. Norton, der in den Ruhestand geht, bleibt dem Konzern noch bis Ende August 2021 für „Spezialaufgaben“ und einen geregelten Übergang erhalten. Lüscher Hämmerli wird ihr Amt am 1. Oktober übernehmen. Neben einem Biologiestudium in Bern und der Promotion am Max-Planck-Institut für Limnologie in Plön verfügt die 44-Jährige über einen Master in Finance an der ETH und Universität Zürich und einen Diplomlehrgang als IFRS Accountant. Sie kommt von der Swiss Life, wo sie verschiedene Positionen im Asset- und Risikomanagement bekleidete, die letzten Jahre als CRO der Swiss Life Asset Managers. Seit 2019 sitzt die verheiratete, zweifache Mutter zudem im Verwaltungsrat der Berner Kantonalbank.



Bei der Berliner Zeitfracht-Gruppe macht CEO Wolfram Simon-Schröter Platz für einen Nachfolger, um sich fortan als neuer Finanzvorstand um die Bereiche Finanzen und M&A zu kümmern. Wie der Luftfahrtbranchendienst „Airliners“ zuerst berichtete, übernimmt Dominik Wiehage, aktuell noch CCO der Zeitfracht-Airline LGW (German Airways), nun die Rolle des Vorstandsvorsitzenden.



Die eigentümergeführte Real-Estate-Investmentmanagement-Boutique Kingstone hat Michael von Gruenewaldt zum Head of Finance ernannt. Der 38-Jährige war zuletzt in gleicher Funktion bei der Immobilien-Crowdinvesting-Plattform Exporo tätig. Davor war er bis zur Übernahme durch Exporo Geschäftsführer, CFO und COO des Mitbewerbers Zinsland.



