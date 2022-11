CFO-Wechsel bei Red Bull

Red Bull bekommt ein neues Führungsteam. Den CFO-Posten wird Alexander Kirchmayr übernehmen. Das Führungsteam besteht außerdem aus Franz Watzlawick, der CEO Beverage Business wird und zuvor unter anderem als globaler Vertriebschef und Geschäftsführer von Red Bull Deutschland tätig war. Dritter im Bunde der Neuen ist der ehemalige Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, Oliver Mintzlaff. Dieser übernimmt den Posten des CEO Corporate Projects und Investments.

Weiterhin dabei ist Marcus Weber als CMO Beverage Business. Die neue Führungsaufstellung gab Mark Mateschitz, Sohn des kürzlich verstorbenen Firmengründers Dietrich Mateschitz, in einem Brief an die Red-Bull-Belegschaft bekannt.

Red Bull wollte gegenüber FINANCE keine Nachfragen zur Neuaufstellung beantworten. Laut „Linkedin“ kennt Neu-CFO Kirchmayr das Unternehmen schon lange: Er war laut Angaben seines „Linkedin“-Profils seit Februar 2008 Head of Finance – Beverage Business des österreichischen Getränkeherstellers, für den er seit Oktober 2005 arbeitet. Er folgt auf Walter Bachinger, der seinen Posten aufgibt, aber das neue Board of Directors weiterhin beratend unterstützen soll.

Ex-CFO wird Geschäftsführer bei Red-Bull-Gesellschafter

Auch Volker Viechtbauer, bislang Leiter der Rechts- und Personalabteilung, und Roland Concin, der bisher weltweit die Abteilung „Operations“ leitete, werden die Red Bull GmbH verlassen und sollen für den neuen Vorstand ebenfalls beratend tätig sein.

Bachinger und Viechtbauer bekommen außerdem eine neue Rolle: Sie werden Geschäftsführer der Red Bull Distribution & Marketing GmbH. Diese hält 49 Prozent der Anteile an der Red Bull GmbH und ist laut Mateschitz nun in seinem Besitz. Die Mehrheit der Anteile an Red Bull liegt weiterhin im Besitz der thailändischen Unternehmerfamilie Yoovidhya. In dieser neuen Rolle werden Bachinger und Viechtbauer den Gründersohn „persönlich unterstützen“.

Mark Mateschitz legt Posten als Head of Organics nieder

Die Nachfolgeregelung mit dem neuen Führungstrio entspreche dem Wunsch seines Vaters und werde vom Mehrheitseigentümer unterstützt, schreibt Mark Mateschitz in dem Brief an die Mitarbeiter. In diesem teilt er weiterhin mit, dass er seinen Posten als Head of Organics niedergelegt habe, da er nichts davon halte, gleichzeitig Angestellter und Gesellschafter der Red Bull GmbH zu sein.