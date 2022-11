CFO vor der Wahl: Katharina Gräfin von Platen, Greenforce

Kopfrechnen oder Taschenrechner?

Kopfrechnen

Soziale Online-Netzwerke: nutzen oder lieber nicht?

Nutzen. Den spannendsten Content von mir gibt’s auf LinkedIn! #greenforce 😉

Das Ordnungssystem auf dem Schreibtisch: verstehen nur Sie oder verstehen auch andere?

Das Ordnungssystem würde ich als mein eigenes kreatives Chaos bezeichnen (lacht herzhaft).

Arbeit: 40 oder 80 Stunden?

Die Mischung machts. Peaks sind erlaubt, nur keine Plateaus.

Telefonieren oder Mailen?

Lieber mailen. Dann kann ich die To Dos selbstständig priorisieren. Falls telefonieren effizienter ist, gerne auch das. Aber eins ist für mich klar: keine wichtigen To Dos via Teams, das nutze ich nur zum internen socializen.

Gourmetmenu oder Currywurst?

Natürlich am liebsten die vegane Currywurst von Greenforce auf einem Silbertablett bei unserem Investor Feinkost Käfer.

Überstunden: früher anfangen oder länger bleiben?

Das geringere Übel wäre für mich länger bleiben.

Wie fährt es sich besser: Taxi oder eigenes Auto?

Weder noch: radeln, radeln, radeln!

Reisen: Bungee-Jumping oder Strandkorb?

Kitesurfen! Also quasi Bungee-Jumping nur mit Schirm.

Fußball: Schauen oder spielen?

Schauen. Als Münchner Kindl natürlich nur FC Bayern mit unserem Investor Thomas Müller!

Für Notizen: Zettel und Stift oder Tablet und Smartphone?

Passend zu meinem eigenen kreativen Chaos: Zettelwirtschaft!

„Auf jede Kanne Tee gibt’s einen Espresso.“ Katharina Gräfin von Platen, Greenforce

Kaffee oder Tee?

Die Kombi machts. Auf jede Kanne Tee gibt’s einen Espresso.

Der CFO: Stratege oder Spezialist?

Strategische Spezialistin.

Controlling: Bottom-up oder Top-down?

Klassische Startup Mentalität: Bottom-Up, solange das Big Picture stimmt.

Mails checken im Urlaub: ja oder nein?

Nein. Wäre auch eher suboptimal beim Kitesurfen.