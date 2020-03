CTS Eventim wechselt Finanzvorstand aus

CFO-Wechsel bei CTS Eventim: Der 59-jährige CFO Volker Bischoff verlässt nach über 20 Jahren im Vorstand seinen Posten, sein Vertrag endet zum 31. März. Wie das MDax-Unternehmen mitteilte, erfolgt der Abschied „im besten Einvernehmen“.



„Mit großer Umsicht und viel Erfolg hat Volker Bischoff über Jahrzehnte die hervorragende Geschäftsentwicklung und Wertsteigerung des CTS-Konzerns mitgeprägt“, ließ sich CTS Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg zitieren. Er dankte seinem scheidenden Vorstandskollegen zudem „für seine herausragende Leistung in all den Jahren“. Auch Aufsichtsratschef Bernd Kundrun lobte die „stets sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit dem Finanzvorstand.



Volker Bischoff kam 1996 zur Eventim-Gruppe. Am 1. Februar 2000 brachte er das Unternehmen erfolgreich an die Börse. Bischoff möchte sich nach seinem Ausscheiden „neuen Dingen und Aufgaben“ zuwenden, bleibt aber CTS Eventim weiterhin als Berater eng verbunden.