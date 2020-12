Deutsche Familienversicherung holt BDO-Manager Paetzmann

Der 52-jährige Paetzmann hat die Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche in den zurückliegenden Jahren umfassend aus der Beraterperspektive kennengelernt: Er kommt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, wo er zuletzt als Partner und Sprecher der Leitung des Bereichs Financial Services tätig war und als Leiter FS Corporate Finance fungierte.



Der promovierte Finanzmanager verantwortete damit im internationalen BDO-Netzwerk den Auf- und Ausbau des globalen Transaktions- und Restrukturierungsgeschäfts bei Banken, Versicherungen und Asset Managern. Laut Unternehmensangaben verfügt Paetzmann über insgesamt 25 Jahre Expertise in der Versicherungs- und Bankwirtschaft.



Wer Paetzmanns Aufgaben in der Financial-Services-Einheit bei BDO künftig übernehmen soll, ist bislang noch offen. „Über eine Nachfolge in der internen Funktion von Herrn Dr. Paetzmann ist bisher noch keine Entscheidung getroffen worden“, teilte eine BDO-Sprecherin auf FINANCE-Anfrage mit.



