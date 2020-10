CFO-News: Erste Bank, Kempinski, Intersport

Bei der österreichischen Erste Bank wird die bisherige CFO und CRO Gerda Holzinger-Burgstaller neue Vorstandschefin. Die 41-Jährige übernehme ab dem 1. Januar 2021 die Nachfolge von Peter Bosek, teilte das Finanzinstitut mit. Zukünftig werde sie im Vostand als CEO, CFO und COO fungieren, hieß es weiter.



Gerda Holzinger-Burgstaller verfügt laut Unternehmensangabe über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzbranche und ist bereits seit 14 Jahren für das Geldhaus tätigt. So war die Absolventin der Wirtschaftsuniversität Wien mit einem Doppeldiplom in Wirtschaft und Recht unter anderem zwischen 2011 und 2019 in verschiedenen leitende Positionen im Generalsekretariat der Erste Group tätig. Im Juli 2019 stieg sie zur CFO und CRO der Erste Bank Österreich auf. Ihre berufliche Karriere begann sie einst bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).