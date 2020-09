Ex-ING-Firmenkundenchef wird CFO bei Scalable Capital

Martin Krebs ist zurück im operativen Geschäft: Der 52-jährige frühere Firmenkundenvorstand der ING in Deutschland (damals ING Diba) wird CFO des Münchner Robo Advisors Scalable Capital. Am heutigen Mittwoch ist der erste Arbeitstag von Krebs, wie das Fintech mitteilte.



Krebs hatte die ING im März 2019 nach 16 Jahren verlassen. Bei der niederländischen Großbank war er zuletzt als Global Head Retail Investment Products für den Ausbau des Anlagegeschäfts in 13 Privatkundenmärkten zuständig. Mit seinem neuen Arbeitgeber Scalable kam Krebs auch schon zu seiner ING-Zeit in Berührung: Sein Team gab damals unter anderem den Anstoß für die Partnerschaft der ING Deutschland mit Scalable Capital. Allerdings soll Krebs der FAZ zufolge mit seinen Plänen, die Partnerschaft mit dem digitalen Vermögensverwalter auf weitere Länder auszuweiten, nicht bei der ING-Führung durchgedrungen sein.