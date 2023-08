Gea-CFO Marcus A. Ketter ist tot

Gea-CFO Marcus A. Ketter ist am gestrigen Sonntag im Alter von 55 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Das teilten die Düsseldorfer am heutigen Montag mit.

„Wir sind schockiert und erschüttert über diesen Verlust. Mit Marcus Ketter verliert Gea einen herausragenden Finanzvorstand und einen sehr geschätzten Menschen, dessen Elan, fachliche Exzellenz und unverwechselbarer Humor uns sehr fehlen werden”, erklärt CEO Stefan Klebert. „Ich persönlich verliere auch einen guten und zuverlässigen Freund. Im Namen aller Gea-Mitarbeitenden spreche ich Marcus Frau, seinen zwei Kindern und seiner gesamten Familie unser tiefstes Beileid aus“, so der Gea-Chef Klebert.

Marcus Ketter wechselte 2019 zu Gea

Bis zur Regelung der Nachfolge von Ketter sollen vorerst CEO Stefan Klebert und COO Johannes Giloth seine Aufgaben übernehmen.

Ketter leitete seit 2019 die Finanzen des Anlagenbauers. Vorher war er mehr als sechs Jahre CFO des Stahl- und Metallhändlers Klöckner & Co. Von Juli 2011 bis Ende 2012 war Ketter Finanzvorstand und Arbeitsdirektor des Anlagenbauers Schuler, der später von der Andritz AG aus Graz übernommen wurde. Davor hatte der erfahrene CFO verschiedene Führungspositionen im Thyssenkrupp-Konzern inne.

Marcus Ketter hat Gea wieder in die Spur gebracht

Bei den Düsseldorfern hat Ketter Großes geleistet – er hat Gea erfolgreich durch die Restrukturierung geführt. „Insbesondere sind hier die starke Reduzierung des Net Working Capital und die damit verbundene Verbesserung des ROCE und der Netto-Liquidität zu nennen“, heißt es in der Mitteilung von Gea.

Zudem habe Ketter „wesentlich dazu beigetragen, das Vertrauen des Kapitalmarkts zurückzugewinnen“. Der Konzern hatte in der Vergangenheit einige Prognosen kassiert. Anfang des Jahres gelang es Ketter und seiner Finanzabteilung, ein Aktienrückkaufprogramm über insgesamt rund 300 Millionen Euro an eine ESG-Komponente zu koppeln. Nach Angaben von Gea eine Premiere am Finanzplatz Deutschland.