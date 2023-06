Beim Versicherungskonzern Generali findet eine Rochade in der Führungsetage statt. Edoardo Malpaga übernimmt am 1. Juli den CFO-Posten in Deutschland von Milan Novotný. Dieser bleibt dem Konzern treu und agiert künftig als Finanzvorstand des Konzerns für die Tschechische Republik und die Slowakei.

Malpaga ist bei dem Versicherer kein Unbekannter. Er hat fast sein gesamtes Berufsleben bei Generali verbracht. Nach seinem Studium an der privaten Wirtschaftsuniversität Bocconi in Mailand arbeitete er von 2000 bis 2008 im Bereich Corporate Finance bei Generali, bis er für fast vier Jahre zur Private-Equity-Firma Rhône wechselte. Für Rhône zog er nach London, bevor ihn sein Weg 2012 schließlich zurück zu Generali und aufs europäische Festland führte.

Dort war er zunächst Senior Investment Manager bei Generali Investments Private Equity in Paris, bevor er 2015 Head of Capital Management and Corporate Finance bei Generali Frankreich wurde. Im Januar 2019 zog er zurück nach Mailand und wirkte auch hier als Head of Group Capital Management. Wieder dreieinhalb Jahre später – im März 2022 – übernahm er einen Posten in München, diesmal als Head of Planning, Control and Costs bei Generali Deutschland.

Alles zum Thema CFO-Wechsel Sie wollen wissen, welcher Finanzchef wohin geht? Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der FINANCE-Themenseite CFO-Wechsel, wo FINANCE die wichtigsten Personalien sammelt. Mehr lesen

Eigengewächs Novotný bleibt bei Generali

Malpagas Vorgänger Milan Novotný wurde im Januar 2022 CFO, kurz bevor Malpaga zu ihm nach München wechselte. Auch Novotný hat nahezu sein gesamtes Berufsleben bei Generali verbracht. Nach seinem Studium in Prag stieg er im Jahr 2000 in das Controlling einer tschechischen Versicherungsgesellschaft ein, bevor im Juli 2002 ebenfalls in Prag zu Generali Tschechien wechselte.

Zuletzt wirkte er dort als Leiter des Life Product Development Department. Nach fast neun Jahren wechselte er im Jahr 2011 zu Generali als CEE Solvency Coordinator in Prag und stieg zum CEE Risk Officer und Executive Commitee auf. Seit Oktober 2017 wirkt er in München bei Generali Deutschland, zunächst als CRO, seit Januar des vergangenen Jahres als CFO.

In Novotnýs Zeit als CFO fällt auch der Verkauf der Pensionskasse (GDPK) von Generali Deutschland an den Run-off-Spezialisten Frankfurter Leben. Den M&A-Deal hatte Novotný begleitet.

Zahlreiche Wechsel auf der Führungsetage bei Generali

Doch nicht nur Malpaga und Novotný widmen sich bald neuen Aufgaben bei der Generali Gruppe. Kathrin Schwidder wird ab August Head of Prevention and Assistance Factories bei der Generali Deutschland. Zusätzlich führt sie als CEO Generali Engagement Solutions und Generali Health Solutions. Bei der Deutschen Bausparkasse Badenia übernimmt Volker Kreuziger im Juli den Vorstandsvorsitz, im August steigt zudem Petrissa Gath zur Generalbevollmächtigten der Badenia auf.