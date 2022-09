Patrik Andreas Mayer wird neuer CFO der Marke VW

Personalrochade bei der Marke Volkswagen Pkw: Der bisherige Finanzchef Alexander Seitz übergibt die Finanzleitung an Patrik Andreas Mayer. Er wird den Posten zum 1. Oktober antreten, wie das Unternehmen vor wenigen Minuten bekannt gab. Zuerst hatte die F.A.Z. darüber berichtet.

Der bisherige Finanzvorstand der Marke Alexander Seitz bleibt dem VW-Konzern erhalten und wechselt zur Volkswagen Group South America, wo er zukünftig als Executive Chairman agieren wird und die Verantwortung für die gesamte Region innehat. Dort folgt er auf Pablo Di Si.

„Alexander Seitz hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Finanzvorstand die Marke VW erfolgreich durch schwieriges Fahrwasser geführt und das Unternehmen stark aufgestellt. Dafür danke ich ihm herzlich und wünsche ihm für seine neue Aufgabe als Executive Chairman Volkswagen Group South American Region alles Gute“, kommentiert Markenchef Thomas Schäfer den Wechsel von Seitz.

Neuer CFO Patrik Andreas Mayer ist ein Eigengewächs

Alexander Seitz leitet seit Frühjahr 2020 die Finanzen von Volkswagen Pkw. Foto: Volkswagen Pkw Seitz hatte die Leitung der Finanzen der Marke VW im Frühjahr 2020 vom derzeitigen Group-CFO Arno Antlitz übernommen, der mit ihm die Funktion getauscht hatte und damals seine Aufgaben als Audi-CFO übernahm. Im April 2021 ist Antlitz dann zum Gruppen-CFO befördert worden, den Posten hat er bis heute inne. Seitz hatte die Position als Audi-CFO seit September 2017 inne, wo er auf Axel Strotbek folgte. Vor seiner Zeit bei Audi war er bereits von 2005 bis 2017 bei Volkswagen tätig. Während dieser Zeit war er unter anderem Mitglied der Geschäftsführung von Volkswagen do Brasil und war auch Co-Generalmanager des chinesischen Joint-Ventures zwischen VW und SAIC in Shanghai.

Mit Patrik Mayer besetzt die Kernmarke der Wolfsburger den CFO-Posten erneut mit einem echten Eigengewächs. So startete Mayer seine Karriere im Volkswagen-Konzern bereits 1997 als Trainee und wurde anschließend 2001 zum Leiter des Bereichs Investment Controlling bei der Volkswagen Marke berufen. Anschließend hatte er verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem als Leiter Business Development, Direktor Finance bei Volkswagen Navarra und Leiter Controlling bei dem Komponenten-Werk Kassel. Seit 2016 agiert er als CFO für das Russland-Geschäft von Volkswagen.

„Ich freue mich, dass wir mit Patrik Mayer einen versierten und international erfahrenen Manager als neuen Finanzvorstand der Marke Volkswagen gewinnen konnten. Seine Aufgabe wird es sein, die Profitabilität nachhaltig zu steigern sowie die finanzielle Robustheit weiter zu erhöhen“, so Markenchef Thomas Schäfer.

Volkswagen-Konzern macht Oliver Blume zum Chef

Der Wechsel des Marken-Finanzvorstand findet in Zeiten des Vorstandsumbaus innerhalb des Volkswagen-Konzerns statt. So wurde Oliver Blume zum 1. September neuer Vorstandsvorsitzender des Konzerns und ist damit der Nachfolger von Herbert Diess. In diesem Zusammenhang ist Group-CFO Arno Antlitz zusätzlich zu seinen Aufgaben die Funktion des Chief Operating Officers angetreten.

Neben der neuen CFO-Personalie Mayer wurde außerdem Thomas Ulbrich, bisher Markenvorstand des Bereichs Technische Entwicklung, zum Vorstand des neu geschaffenen Ressorts New Mobility, das E-Baureihen und Software-Kompetenz der Marke beinhaltet, berufen. Auf seinen freiwerdenden Posten wird Kai Grünitz folgen, der derzeit als Entwicklungschef bei Volkswagen Nutzfahrzeuge agiert.

Die Marke Volkswagen hat im Geschäftsjahr 2021 rund 4,9 Millionen Autos ausgeliefert und ist damit die stärksten Marke innerhalb des Konzerns. Der Umsatzerlös lag 2021 bei 76,1 Milliarden Euro. Die Kernmarke beschäftigt rund 184.000 Mitarbeiter. Wie das Unternehmen bekannt gab, soll die Neustrukturierung der Marke die Transformation von Volkswagen „zum softwareorientierten Mobilitätsanbieter voranzutreiben“.