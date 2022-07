Facelift für den Posten von VW-Finanzchef Arno Antlitz. Der CFO wird Chief Operating Officer des Volkswagen-Konzerns, wie der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns in Zusammenhang mit der Neubesetzung des CEO-Postens durch Oliver Blume bekannt gab. In dieser neu geschaffenen Position erhält Antlitz zusätzlich zu seiner Funktion als CFO mehr Verantwortung bei Deutschlands größtem Autobauer.

Antlitz werde „damit Blume im operativen Tagesgeschäft unterstützen“, wie es aus der Unternehmensmitteilung weiter hieß. Der erfahrene Finanzer ist bereits seit 18 Jahren für den Volkswagen-Konzern tätig und war im April vergangenen Jahres zum Finanzvorstand aufgestiegen. Auf diesem Posten ersetzte er den langjährigen VW-CFO Frank Witter, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte.

Arno Antlitz war CFO bei Audi

Arno Antlitz war im April 2021 vom Tochterunternehmen Audi gekommen, wo er von März 2020 bis zum Wechsel auf den Posten des Konzern-CFOs ein Jahr lang die Aufgaben des Finanzchefs ausübte. Für ihn war es die Rückkehr nach Wolfsburg, denn zwischen 2010 und 2020 hatte Antlitz bereits als Markenvorstand von Volkswagen Pkw die Bereiche Controlling und Rechnungswesen vom niedersächsischen Stammwerk aus verantwortet.

Seine Berufung zurück zum Mutterkonzern war noch vom nun ausgeschiedenen CEO Herbert Diess eingefädelt worden. Beide lernten sich kennen, nachdem Diess 2015 zum Vorstandsvorsitzenden der Marke Volkswagen Pkw berufen und damit Antlitz‘ Chef wurde. Als es dann im Dezember 2021 darum ging, die CFO-Position neu zu besetzten, galt Antlitz als Wunschkandidat von Diess.

Antlitz wird rechte Hand von CEO Blume

Dass nun gerade die Entlassung seines ehemaligen Förderers Herbert Diess den Einfluss des CFOs im VW-Konzern weiter gestärkt und ihn praktisch zur rechten Hand des neuen CEOs Blume gemacht hat, ist auch unter einem anderen Gesichtspunkt überraschend: Antlitz wird eine harte Sparpolitik als Finanzchef nachgesagt, weshalb er dem Vernehmen nach speziell bei den Arbeitnehmervertretern unbeliebt sein soll.

Dies habe zur seiner Zeit bei der Marke Volkswagen mitunter zu einer Fehde mit dem ehemaligen VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh geführt. Zwar sitzt dieser nun im Vorstand der Lkw-Tochterfirma Traton; seinen Platz im VW-Vorstand übernahm allerdings planungsgemäß seine Nachfolgerin und Schützling Daniela Cavallo. Ob diese Konstellation im Vorstand zu Reibung führt, bleibt abzuwarten.

Arno Antlitz muss Transformation finanzieren

Mit der neuen Funktion dürfte auf Antlitz in jedem Fall einiges an zusätzlicher Arbeit zukommen. Als Finanzchef muss Antlitz vor allem die Finanzierung der laufenden Transformation des Autokonzerns sichern und für den Wechsel hin zur E-Mobilität eine zweistellige Milliardensumme finanzieren. Zudem ist er an den Vorbereitungen des bevorstehenden IPO des Sportwagenherstellers Porsche beteiligt, dessen Vorbereitungen auf Hochtouren laufen.

jan.schuermann[at]finance-magazin.de