Pfleiderer holt neuen CFO von Wittur

CFO-Wechsel bei Pfleiderer: Der Holzwerkstoffhersteller hat einen Nachfolger für die CFO-Position gefunden. Max Padberg wird ab September dieses Jahres die Finanzen des Unternehmens verantworten. In dieser Position wird Padberg an den Pfleiderer-CEO Frank Herrmann berichten sowie die Geschäftsführung gemeinsam mit CCO Stefan Zinn komplementieren.

Padberg übernimmt die Aufgaben des vorherigen Finanzchefs Mani Herold, der Pfleiderer im März dieses Jahres verlassen hat. Herold hatte die Finanzverantwortung bei Pfleiderer von Januar 2021 an inne. Seit dem 1. April ist er Finanzchef des Brillenherstellers Rodenstock. Dort folgte er auf Marcus Desimoni, der im Februar zum CEO der Münchener aufgestiegen war.

Max Padberg kommt von Wittur

Mit Padberg holt sich Pfleiderer einen Finanzmanager mit Erfahrungen in Private-Equity-geführten Unternehmen an Bord. Der Manager kommt von dem Aufzugteilezulieferer Wittur, wo er ebenfalls als CFO aktiv war. Wittur befindet sich aktuell im Besitz des Finanzinvestors Bain Capital.

Max Padberg war CFO bei Wittur. Foto: Pfleiderer Bei Wittur erlebte Padberg während seiner Amtszeit turbulente Zeiten. Die Oberbayern aus Sulzemoos bei Dachau haben vor allem mit Problemen im operativen Geschäft, speziell in China, sowie mit einem erhöhten Working-Capital-Bedarf zu kämpfen. Zuletzt stufte Moody’s im Frühjahr das Rating des Zulieferers zwei Stufen von Caa1 auf Caa3 herab – damit sind die Bayern ausfallgefährdet.

Wittur holt Übergangs-CFO

Für die CFO-Position hat sich Wittur nun übergangsweise einen externen Berater an Bord geholt, wie eine Unternehmenssprecherin auf FINANCE-Nachfrage mitteilte. Bob Rajan, Interimsmanager und Berater der Unternehmensberatung Alvarez & Marsal, leitet die Finanzen vorerst interimistisch.

Vor seiner Zeit bei Wittur agierte Padberg unter anderem von 2015 bis 2020 als Finanzchef von Armacell, einem Hersteller von Industrieschäumen. Zu seinen weiteren Karrierestationen als CFO gehören zudem das Chemieunternehmen Rütgers sowie der Telekommunikationsanbieter 1&1 Versatel. Zuvor hatte der Finanzmanager verschiedene Führungspositionen bei der Lufthansa und dem Industrieunternehmen Mannesmann inne.

Pfleiderer ist in Besitz von PE-Investor

Bei Pfleiderer dürfte ihm besonders seine Station bei Wittur zugutekommen – denn der Holzwerkstoffhersteller befindet sich selbst seit 2019 in den Händen des Finanzinvestors Strategic Value Partners. „Seine umfassende Erfahrung im Finanzbereich sowie seine Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Finanzinvestoren werden für uns bei der Weiterentwicklung von Pfleiderer in herausfordernden Märkten von großem Nutzen sein,“ sagt Pfleiderer-Chef Herrmann.

Auch der bayerische Holzverarbeiter befand sich 2012 einst in der Insolvenz und musste sich sanieren. Doch das Unternehmen schaffte den Sprung aus der Krise. Heute schreibt Pfleiderer eigenen Angaben zufolge einen jährlichen Umsatz von knapp 1,6 Milliarden Euro und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter.