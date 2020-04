RWE macht CFO Krebber zum CEO

Krebber kam über Umwege in die Energiebranche. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank sowie einem Studium der Wirtschafswissenschaften in Duisburg und Pennsylvania startete er bei der Unternehmensberatung McKinsey. Nach seiner Promotion am Institut für Bank-, Börsen- und Versicherungswesen der Humboldt-Universität in Berlin wechselte er 2005 als Bereichsleiter Business Development im Bereich Privat- und Geschäftskunden zur Commerzbank. Dort stieg er bis zum Bereichsvorstand Group Integration auf.



Nach der erfolgreichen Integration der Dresdner Bank machte ihn die Bank zum Bereichsvorstand Group Finance, 2012 folgte dann der Wechsel zu RWE. Beim Versorger trieb der fünffache Familienvater die Restrukturierung des Gas-Midstream-Geschäfts und die internationale Expansion von RWE Supply & Trading voran. Über Krebbers Nachfolger in der Finanzabteilung will der RWE-Aufsichtsrat „zu gegebener Zeit entscheiden“.

