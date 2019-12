S.Oliver findet mit Volker Christ neuen CFO

Volker Christ begann seine Karriere nach einem BWL-Studium in Mannheim beim Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, wo er 15 Jahre in verschiedenen Position in den Ressorts Finanzen und Controlling tätig war. 2004 wechselte er zur Freudenberg Gruppe, wo er zunächst als Director Corporate Controlling bei Freudenberg Home and Cleaning Solutions (Vileda) eingesetzt wurde, bis er dort drei Jahre später zum CFO aufstieg. 2012 wechselte er in die Konzernebene, um den Bereich Corporate Controlling und Accounting zu leiten.



Zum September 2017 ernennt man ihn innerhalb der Gruppe abermals zum Finanzvorstand: Dieses Mal übernimmt Christ die Finanzgeschicke bei einem Tochterunternehmen, dem Automobilzulieferer Vibracoustic. Nun verabschiedet sich Volker Christ vorerst von Automotive und sucht eine neue Herausforderung in der Modebranche.