CFO in Mexiko: Svenja Laurie von Hella

Wichtig in dieser Phase ist, dass Svenja Laurie inzwischen auch ein Vertrauensverhältnis zur Hella-Führung am Stammsitz aufbauen konnte. Dazu war sie vergangenes Jahr oft in Deutschland. „Man sollte den persönlichen Kontakt nicht unterschätzen. Sich kennenlernen hilft zu verstehen, mit was für Persönlichkeiten man zusammenarbeitet.“ 2019 war sie ungefähr sechsmal in Lippstadt. Für andere lokale CFOs, die nicht im Ausland ganz neu ins Unternehmen kommen, würden nach Lauries Einschätzung zwei Besuche pro Jahr jedoch reichen.



Und das Netzwerken bleibt wichtig für die Finanzmanagerin. Gerade versucht sie, sich mit Hilfe von Freuden ein Netzwerk in Guadalajara aufzubauen. „Ich musste in Mexiko bei null anfangen. Jetzt kenne ich aber schon ein paar Leute, über die ich in Guadalajara hoffentlich schnell Fuß fassen kann“, freut sich Laurie.



Dort wird sie Stand jetzt noch bis 2023 arbeiten, dann ist ihre Rückkehr nach Deutschland geplant. Wie sie die genau gestaltet, will sich Hellas Mexiko-Finanzchefin ungefähr eineinhalb Jahre vorher genau überlegen. Damit ist klar: 2021 wartet schon die nächste große Aufgabe auf sie.



