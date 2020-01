Diese CV-Merkmale sollten CEO-Anwärter mitbringen

Beim Aufstieg an die Unternehmensspitze ist der COO weltweit betrachtet der härteste Konkurrent für einen Finanzchef: Insgesamt betrachtet waren der Analyse zufolge 21 Prozent der derzeitigen CEOs vorher einmal COO, 18 Prozent hatten zuvor einen CFO-Posten inne. Als einen Grund dafür führen die Studienautoren an, dass viele Operations-Vorstände bereits Aufgabenfelder betreuten, die denen der Vorstandschefs ähnlich seien. Zudem habe etwa jeder fünfte vormalige COO auch eine Finanz-Station im Lebenslauf, während nur 2 Prozent der vorherigen CFOs Erfahrungen im operativen Bereich mitbrächten.



Allerdings sind die Präferenzen für einen CFO oder COO auf dem Chefposten nicht in allen Regionen gleich: Wer in Deutschland, Norwegen oder Schweden an die Unternehmensspitze aufrücken möchte, hat als Finanzchef im Vergleich zum globalen Durchschnitt überdurchschnittlich gute Chancen. In Deutschland verfügen 29 Prozent der untersuchten CEOs über eine CFO-Station in ihrem CV, in den skandinavischen Ländern waren es 28 Prozent. Jüngstes prominentes Beispiel in Deutschland ist Carsten Knobel, der zum Jahreswechsel bei dem Dax-Konzern Henkel vom Finanzposten an die Spitze gerückt ist.



Eine starke Präferenz für operative Erfahrung haben dagegen Unternehmen in den USA, wo mehr als die Hälfte der CEOs vorher die COO-Position innehatten. Auch in Frankreich (29 Prozent) und den Niederlanden (28 Prozent) sind vormalige Operations-Vorstände überdurchschnittlich gefragt.