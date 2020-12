Management Audit: Was können die Führungskräfte?

Gerade in Umbruchsituationen kommt es darauf an, dass das Management die richtigen Entscheidungen trifft. Doch sind dafür auch die passenden Mitarbeiter eingesetzt? Um das herauszufinden, lassen Unternehmen ihre Führungskräfte in kritischen Situationen gern in Management Audits durchleuchten, etwa in einer Restrukturierung, der Transformation des Geschäftsmodells oder nach einem größeren M&A-Deal.



„In der Regel sind es die Eigentümer oder Aufsichtsgremien, die ihre Managementteams bewerten lassen möchten“, erklärt Stephan Lang, Partner bei der Personalberatung Indigo Headhunters. In Restrukturierungssituationen bestellen mitunter auch die Restrukturierungsberater ein Audit.