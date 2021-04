In der CFO-Branche ist Harald Wilhelm als Bad Cop und Aufräumer bekannt. Und genau dafür hat Daimler ihn im Frühjahr 2019 auch als neuen Finanzchef von Airbus geholt. Dort hatte Wilhelm unter anderem im Februar 2014 den Kauf der Salzburg München Bank eingefädelt, die seitdem unter dem Namen „Airbus Bank“ firmiert. Dies brachte dem Flugzeugbauer mehr Flexibilität bei der Finanzierung.



Schon 2011 begleitete er die Mehrheitsübernahme des insolvenzbedrohten Zulieferers Pfalz-Flugzeugwerke und sicherte Airbus damit den Hochlauf der Produktion seines neuen Langstreckenmodells A-350. Vor allem aber erwarb sich Wilhelm bei Airbus einen Ruf als strenger Cashflow-Optimierer. Genau so einen brauchte Daimler nach einer 15-jährigen Amtsdauer des vorherigen CFOs Bodo Uebber, in der sich bei Kosten und Cashflow der eine oder andere Schlendrian eingenistet hatte. Und der 55-Jährige hat geliefert, was Daimler sich von ihm versprochen hat – auch weil er einen wichtigen Machtkampf für sich entscheiden konnte.