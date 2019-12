CFO vor der Wahl: Christopher Sessar, SAP Deutschland

Nach Studium und Promotion an der Universität Mannheim beginnt Christopher Sessar 2007 seine berufliche Laufbahn im Bereich Accounting/Corporate Financial Reporting bei SAP. In den folgenden Jahren übernimmt er verschiedene Funktionen im Finanzbereich und leitet unter anderem den Bereich Corporate External Reporting. Seit Januar 2018 ist Sessar CFO von SAP Deutschland.



Sessar hat zudem Lehraufträge an der Mannheim Business School der Universität Mannheim, der Goethe Universität Frankfurt und der Heinrich Heine Universität Düsseldorf in den Bereichen Accounting, M&A-Finanzierung, Digitalisierung der Finanzfunktion und zu Finanzprozessen. Er ist Mitglied im Arbeitskreis Digital Reporting der Schmalenbach Gesellschaft.