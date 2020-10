CFO vor der Wahl: Dennis Schäfer, 3Yourmind

Nach einer klassischen Berufsausbildung zum Speditionskaufmann macht Dennis Schäfer zunächst Karriere im Logistiksektor. Zwischen 2008 und 2015 ist er als selbstständiger Unternehmensberater und Interim-Manager tätig. Hier betreut er unter anderem Projekte bei Eurogate, der Deutschen Post, Glatfelter und Airbus. Sein BWL-Studium mit Fokus auf Finance & Management absolviert er berufsbegleitend.



Anfang 2015 geht Dennis Schäfer zu SLM Solutions und bleibt dort bis Mitte 2019, zuletzt als Vice President/Bereichsleiter mit globaler Verantwortung für die Themenfelder Personal, Recht, Compliance, Corporate Finance, M&A, Risikomanagement, Exportkontrolle sowie Investor Relations. Neben der Funktion als Vice President ist er außerdem am Aufbau der Landesgesellschaften in Russland, Indien, China, Frankreich und Italien beteiligt und leitet diese als CEO oder CFO.



Mitte 2019 wechselt er als CFO zu 3Yourmind, um das weitere Wachstum zu begleiten. Bei dem Berliner Unternehmen ist Dennis Schäfer vollumfänglich für sämtliche kaufmännischen Prozesse (inkl. Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Personal, Investor Relations etc.) verantwortlich.