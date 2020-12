CFO vor der Wahl: Patrick Klein, Pro Alpha

Nach seiner Bankausbildung beginnt Patrick Klein sein berufsbegleitendes BWL-Studium an der Fachhochschule Saarbrücken. Seine berufliche Laufbahn startet im Bereich Financial Services bei Daimler. 2002 wechselt Klein zur Baumarktkette Praktiker, wo er mehrere Jahre als Bereichsleiter Finanzen/Group Treasurer tätig ist. Im Anschluss begleitet er von 2014 an die erfolgreiche Restrukturierung der SAG Group. 2017 wechselt er zu dem Software-Unternehmen Pro Alpha, seit Juli 2019 ist er CFO der Pro Alpha Gruppe.