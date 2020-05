CFO vor der Wahl: Sebastian Bourmer, Statista

Für Notizen: Zettel und Stift oder Tablet und Smartphone?

Anfang 2019 habe ich mir das Ziel gesetzt, Notizen nur noch digital zu erfassen und mein Notizbuch abzuschaffen. Das hat ganz gut geklappt, und heute habe ich fast nur noch Handy, Tablet oder Laptop dabei.



Kaffee oder Tee?

Kaffee. Als Sohn einer kolumbianischen Mutter wurde mir das quasi in die Wiege gelegt.



Mails checken im Urlaub: ja oder nein?

Die spontane Antwort: nein. Die ehrliche Antwort: so selten wie möglich. Mittlerweile klappt es ganz gut, dass ich auch mal eine Woche lang gar keine Nachrichten lese. Allerdings wissen meine Kollegen und mein Team, dass sie mich jederzeit anrufen oder per WhatsApp kontaktieren können. Das funktioniert sehr gut. So schaffe ich es abzuschalten, und mein Team weiß trotzdem, dass ich erreichbar bin.