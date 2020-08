CFO vor der Wahl: Veronika von Heise-Rotenburg, Cluno

Reisen: Bungee-Jumping oder Strandkorb?

Am liebsten in den (bayerischen oder Südtiroler) Bergen wandern und danach in den Bergsee hüpfen – im Notfall nehme ich aber auch Bungee-Jumping.



Fußball: Schauen oder spielen?

Weder noch. Dafür liebend gern FC Bayern Basketball.