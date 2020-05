Coronakrise: So sollten CFOs jetzt mit ihren Banken kommunizieren

„Wie sag‘ ich’s meinem Bankberater?“, dürften sich in dieser Zeit zahlreiche CFOs fragen, wenn das Geschäft bedingt durch das Coronavirus nicht mehr wie geplant läuft. Die Kommunikation zwischen dem CFO und seiner Hausbank ist zwar auch jenseits von Krisensituationen wichtig, gewinnt in diesen Zeiten aber nochmal an zusätzlicher Relevanz: Denn in der Regel haben Unternehmen in der Krise einen erhöhten Liquiditätsbedarf, den nicht selten die Hausbank decken muss.



Doch was genau sollten CFOs ihren Banken überhaupt mitteilen? „Zunächst einmal sollten CFOs ihre Banken über die aktuelle Finanzlage informieren, um davon ausgehend gemeinsam eine Finanzierungsstrategie zu entwickeln“, leitet Tino Franzen, Firmenkundenchef der Hypovereinsbank für die Region Südwest, ein. Hierfür muss der CFO naturgemäß über alle Kreditlinien, Umlaufvermögen und liquiditätsrelevanten Vorgänge informiert sein.