Liquiditätsplanung post Corona: So geht‘s

Wie also findet man heraus, ob die eingeplanten Zahlungen der Kunden tatsächlich noch kommen?

Man muss jetzt alles neu einschätzen, die Vergangenheitswerte taugen nicht mehr viel. Das geht am besten in intensiven Gesprächen mit Kunden und Lieferanten. Wenn man als Lieferant eine starke Position hat und Wettbewerber in Schwierigkeiten stecken, kann man eventuell auch mal die Liquidität mancher Kunden testen, indem man zum Beispiel einen Teil des Auftragsvolumens auf Vorkasse umstellt, natürlich immer mit Fingerspitzengefühl.