Soll das PMO-Team sich in erster Linie inhaltlich einbringen, soll es die Umsetzung von Maßnahmen forcieren, die Kommunikation in den Fokus stellen oder einen Schwerpunkt auf Monitoring und Reporting legen? Je nach Unternehmenssituation kann sich der Fokus verschieben. Während viele Projekte bei Unternehmen im Normalbetrieb darauf abzielen, die alltägliche Arbeit zu verbessern, sind in einer Krisenphase oft größere Anpassungen erforderlich – und das möglichst schnell. Das sollte sich auch in der Zusammensetzung des PMO wiederspiegeln. Sonst arbeitet das Office am Bedarf vorbei und sorgt nur für zusätzlichen Verwaltungsaufwand.



So geht es besser: Unternehmen müssen ihr PMO an die Unternehmenssituation anpassen. „Diese Definition, was das PMO leisten soll, muss das Management treffen – und das muss dann nach der Vorarbeit des PMO auch die Entscheidung treffen“, betont Philipp Kinzler, Partner im Bereich Restructuring Services bei Deloitte. Jeder Mitarbeiter müsse nachvollziehen können, welche Ziele das PMO verfolgt und warum es einen Mehrwert leisten kann. „Wenn Führungskräfte das nicht vermitteln, wird das Office im Zweifelsfall als zusätzliche Verwaltungseinheit ohne Funktion wahrgenommen“, sagt Kinzler. „Dabei sollte es die Kerninstanz sein, die die Transformation treibt und mit der alle verbindlich zusammenarbeiten.“