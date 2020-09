Röhm-CFO: „Wollen unser Ebitda um 100 Millionen verbessern“

Welche Rolle spielt M&A bei Ihren Wachstumsplänen?

Zukäufe sind grundsätzlich auf unserem Radarschirm, denn wir haben strategisch sowohl organisches wie auch externes Wachstum als Ziel definiert. Wir werden jedoch nicht überstürzt handeln, weil jetzt erstmal die Investition in unsere neue Upstream-Technologie im Fokus steht. Aber natürlich schauen wir uns mit Unterstützung unseres Sponsors Advent nach Gelegenheiten um.



Sie haben gesagt, dass Sie die Profitabilität verbessern wollen. Beim Verkauf gab Evonik das durchschnittliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) der Jahre 2016 bis 2018 mit 350 Millionen Euro an. Was schwebt Ihnen vor?

Wir wollen unser Ebitda bis 2023 um jährlich 100 Millionen Euro verbessern. Wir haben am Tag nach dem Closing – also im August 2019 – damit begonnen, an unserer Profitabilität zu arbeiten und haben eine ganze Reihe an Initiativen aufgelegt.



Geben Sie uns bitte ein Beispiel!

Wir haben zum Beispiel ein Einkaufsprojekt an den Start gebracht, um unsere organisatorische und prozessuale Aufstellung zu verbessern. Wir sind ein großer Abnehmer von Rohstoffen, haben zum Teil aber auch mit großen Lieferanten zu tun. Hier wollen wir die bestmögliche Aufstellung finden, um unsere insgesamten Einkaufskonditionen zu verbessern. Darüber hinaus schauen wir uns zum Beispiel auch die Verwaltungsprozesse an. Bei Evonik waren wir Teil eines großen Konzerns mit unterschiedlichen Geschäften. Jetzt sind wir deutlich kleiner, das Business ist homogener. Damit können wir auch Prozesse standardisieren und automatisieren. Daran arbeiten wir jetzt.



