Die digitale Inkassoplattform Pair Finance hat einen neuen Mehrheitseigentümer. Der britische Private-Equity-Investor Pollen Street Capital übernimmt 60 Prozent der Anteile am Berliner Fintech. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt. Das „Handelsblatt“ schreibt von einem Preis von 60 Millionen Euro, in einer anderen Publikation wird mit Verweis auf Branchenkreise über einen höheren Preis spekuliert.

Klar ist jedenfalls: Mit dem Deal gelingt dem Fintech-Company-Builder Finleap, der nach Informationen des Handelsblatts bislang rund 40 Prozent der Anteile hielt, der zweite Teilverkauf in kurzer Zeit. Das französische Banking-Start-up Qonto hat im Sommer die Berliner Neobank Penta, ebenfalls ein Portfoliounternehmen von Finleap, übernommen. Mit wie viel Prozent Finleap bei Pair Finance beteiligt bleibt, ist nicht bekannt. Auch der Technologieinvestor Yabeo hat Anteile abgegeben.

Pollen Street will Expansion von Pair Finance vorantreiben

Das Inkasso-Start-up Pair Finance wurde 2016 gegründet und wirbt mit einer KI-basierten Inkassotechnologie in Kombination mit Verhaltensforschung. Mehr als 350 aktive Kunden hat das Fintech nach eigenen Angaben. Dazu zählen bekannte Namen, unter anderem Hellofresh, Home24, Share Now, Klarna, Element, Nexible, die Versicherungskammer Bayern, die Solarisbank, Sixt und der FC Union Berlin.

Auch der Online-Modehändler Zalando gehört dazu und hat sich 2017 sogar in einer Series-A-Finanzierungsrunde an dem Unternehmen beteiligt. Laut Handelsblatt hält Zalando unverändert rund 14 Prozent an Pair Finance.

Der neue Mehrheitseigner hat Erfahrungen mit Tech-Unternehmen aus dem Finanzbereich. Zum Portfolio gehören etwa Aryza, ein Anbieter von Process Automation Software, die Zahlungsverkehrsplattform Autopay oder die Digitalbank Bunq.

Fintech Pair Finance wächst schnell

Der Private-Equity-Investor Pollen Street soll nun dabei helfen, den Wachstumskurs der Berliner fortzusetzen und neue Regionen zu erschließen. Erklärtes Ziel ist, die „Inkassobranche in Europa nachhaltig zu verändern“. „Wir wollen künftig auch in den Benelux-Staaten und Frankreich sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch in skandinavischen Ländern Flagge zeigen“, so Pair-Finance-Chef Stephan Stricker gegenüber dem Handelsblatt.

Pair Finance wird seit 2016 von Gründer und CEO Stricker geleitet. Laut Handelsblatt hat das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 80 Prozent verzeichnet. Bei einer gleichen Entwicklung in diesem Jahr läge der Umsatz bei 27 Millionen Euro. „Schwarze Zahlen schreiben wir schon seit mehreren Jahren“, sagt Stricker gegenüber der Zeitung.