Fintech Mambu holt IPO-erfahrenen CFO

Paukenschlag in Berlin: Das Fintech Mambu wechselt auf einem Schlag gleich vier Vorstandspositionen aus – darunter auch die CFO-Position. Wie die Berliner mitteilten, wird Tripp Faix am 15. Juli zu Mambu stoßen.

CFO Tripp Faix hat IPO-Erfahrung

Faix kommt vom kalifornischen Fintech Marqeta aus Oakland. Dort ist er seinem „Linkedin“-Profil zufolge seit 2018 als Finanzchef beschäftigt. Zu seinen Karriere-Highlights zählt der Börsengang von Marqeta an der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq im vergangenen Jahr. Marqeta hat sich auf digitale Lösungen für virtuelle Kreditkarten sowie Payment-Dienste spezialisiert.

Faix‘ IPO-Erfahrung lässt aufhorchen. Beruft ein Unternehmen einen CFO mit Börsengangerfahrung, liegt die Vermutung nahe, dass es sich mit dem Thema IPO auseinandersetzt. Mambu selbst hält sich zu einem möglichen IPO bedeckt: „Wir befinden uns in einer aufregenden Wachstumsphase, in der wir unsere operativen Fähigkeiten ausbauen, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen“, sagt Mitgründer und CEO Eugene Danilkis.

Mambu tritt als Software-as-a-Service Anbieter auf. Das Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung von Cloud-Diensten, die andere Player – wie Santander oder N26 – im Finanzsektor durch ein monatliches Abonnement nutzen können. Nach eigenen Angaben dient die Software der Kompatibilität unterschiedlicher Komponenten, dadurch können spezifische Benutzeranforderungen vereinfacht werden.

Langley Eide war ein Jahr Mambu-CFO

Tripp Faix begann seine Corporate-Finance-Karriere nach einer kurzen Station bei Merchant Energy im Jahr 1999 beim Technologieberater Booz Allen Hamilton als Associate. Danach folgen Anstellungen bei Bear Sterns sowie dem Private-Equity-Investor Blackstone, bevor Faix im Jahr 2011 zu Intuit wechselte. Bei dem Anbieter für Standardanwendungssoftware war er Finanzleiter der Services-Einheit. Faix hat einen MBA von der University of Pennsylvania.

Bei Mambu wird Faix Langley Eide ersetzen, die die Berliner bereits im November vergangenen Jahres verlassen hatte. Eine Nachfrage von FINANCE, wer die Finanzgeschicke des Fintechs in der Zwischenzeit leitet, ließ Mambu am Vormittag unbeantwortet. Langley Eide stieß im Dezember 2020 zu Mambu und arbeitete vom Amsterdamer Büro aus. Zuvor war sie im Silicon Valley beim Drohnenentwickler Kespry als CFO und Chief Operating Officer beschäftigt. Zum Jahreswechsel 2022 ging Eide dann zurück nach San Francisco und heuerte als Finanzchefin beim Software-Entwickler Alation an.

Mambu ist Fintech-Einhorn

Im Zuge der Neugestaltung des Vorstands hat Mambu mit Werner Knoblich auch einen neuen Chief Revenue Officer (CRO) sowie mit Fernando Zandona einen neuen Chief Technology Officer (CTO) berufen. Beide kommen laut Mambu aus einer „globalen, schnellwachsenden und kundenzentrierten Welt“ – wesentliche Eigenschaften, auf die das Fintech bei seinen Wachstumsambitionen zurückgreifen will. Maßgebliche Erfahrung im Banking-Sektor bringen beide allerdings nicht mit. Zusätzlich ist Sabrina Dar als Personal- und Stabschefin dazugestoßen. Auch Dar bringt eher Tech-Expertise mit: Sie kommt von dem US-Tech-Konglomerat Cisco.

Künftig will Mambu den Umsatz steigern und in die Cloud-Dienste investieren. Nach eigenen Angaben konnte Mambu im Dezember 2021 235 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln. Angeführt wurde die E-Finanzierungsrunde vom Private-Equity-Investor EQT. Seitdem ist das Fintech Medienberichten zufolge 4,9 Milliarden Euro wert und kann sich neben Celonis, N26, Personio, Sumup und Trade Republik als Einhorn bezeichnen. Gegründet wurde Mambu 2011 von Danilkis, Frederik Pfisterer und Sofia Nunes.

jan.schuermann[at]finance-magazin.de