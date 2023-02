Die vielzitierte Insolvenzwelle mag bislang ausgeblieben sein. Das heißt jedoch nicht, dass der Restrukturierungsmarkt stillsteht: Aufgrund der mannigfaltigen Krisenherde zog die Zahl der hiesigen Unternehmenspleiten zum Jahresende 2022 laut Statistischem Bundesamt wieder stärker an.

Damit schlägt nicht zuletzt auch die Stunde für die auf Sanierung und Restrukturierung spezialisierten Beratungshäuser. In dem hart umkämpften Markt wurde am heutigen Donnerstag ein neuer M&A-Deal bekannt: Alix Partners übernimmt die Restrukturierungsboutique THM Partners. Das teilte die global agierende US-Unternehmensberatung mit.

THM-Team wird in Alix-Practice integriert

Vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen soll die Transaktion noch bis Ende Februar 2023 abgeschlossen werden. Zu den finanziellen Rahmenbedingungen der Transaktion macht Alix Partners keinerlei Angaben. Klar ist: Mit der Übernahme werden die 40 Partner und Mitarbeitenden von THM in Großbritannien, Deutschland und Singapur in die Turnaround & Restructuring Practice von Alix Partners integriert.

Dass das Timing der THM-Übernahme kein Zufall ist, bestätigt Axel Schulte, Co-Lead der EMEA Turnaround & Restructuring Services bei Alix Partners: „Immer mehr Unternehmen brauchen in diesen disruptiven Zeiten und einem oftmals schwierigen wirtschaftlichen Umfeld Unterstützung bei ihrer Neuausrichtung.“ Durch den Zukauf schaffe man „das umfassendste Service-Angebot auf dem europäischen Restrukturierungsmarkt“, so Schulte.

Restrukturierer Michael Keppel bleibt an Bord

THM hatte den deutschsprachigen Raum erstmals im Herbst 2021 ins Visier genommen. Dafür wurde unter Leitung von THM-Partner Michael Keppel, der davor unter anderem federführend an der Restrukturierung von Douglas beteiligt gewesen ist, ein spezialisiertes Team zusammengestellt.

In Keppels Augen macht die Kräftebündelung mit Alix gerade aus Kundensicht Sinn: „Der Zusammenschluss mit einem Unternehmen dieses Bekanntheitsgrades und der globalen Reichweite wie Alix Partners bietet für uns alle mehr Möglichkeiten”, so Keppel. Er selbst werde sich laut Mitteilung wie bereits bei THM unverändert dem Ausbau des Geschäfts mit Debt und Hedgefonds in Europa widmen.

Die THM-Akquisition durch Alix ist bereits die zweite aufsehenerregende Deal-Meldung im laufenden Februar: Zu Monatsbeginn hatte Roland Berger die Übernahme der Münchener Management-Beratung Candidus bekanntgegeben.

Neben den großen, spezialisierten US-Beratungen wie Alix Partners oder Alvarez & Marsal gewinnt der Restrukturierungsmarkt darüber hinaus für die Big-Four-Häuser KPMG, PwC, Deloitte und EY zusehends an Bedeutung, die in diesem Feld zuletzt ebenfalls ihre Kapazitäten ausgebaut haben.