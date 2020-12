Ceconomy kauft sich für 815 Millionen Euro frei

Befreiungsschlag für Ceconomy: Dem Elektronikhändler ist es nach Jahren des Streits endlich gelungen, mit der Familie Kellerhals eine Einigung zu erzielen. Der Konzern wird die von der Familienholding Convergenta gehaltenen 21,6 Prozent an der Media-Saturn-Holding (MSH) übernehmen. Damit gehört die Tochter, in der das operative Geschäft der beiden Handelsketten Mediamarkt und Saturn gebündelt ist, künftig ganz zu Ceconomy. Das teilten die Düsseldorfer am Montagabend mit.



Im Gegenzug erhält Gründerfamilie Kellerhals über ihre Beteiligungsgesellschaft Convergenta bis zu 29,9 Prozent der Anteile an Ceconomy und wird damit zum größten Aktionär des im SDax-notierten Unternehmens.



Am Kapitalmarkt kam das Ende des Streits, der die Elektronikkette über Jahre gelähmt hatte, sehr gut an: Die Aktie von Ceconomy sprang heute Vormittag um rund 25 Prozent nach oben. Warburg-Research-Analyst Thilo Kleibauer bezeichnete die Transaktion als „Meilenstein“, der Konzern werde nun deutlich flexibler. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank rechnet damit, dass sich die Neuordnung der Gesellschafterstruktur schon im ersten Geschäftsjahr nach dem Abschluss positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken wird.