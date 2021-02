Begonnen hat Andreas Grandinger seine berufliche Laufbahn im Jahr 1996 bei Bertelsmann Buch in München als Junior Consultant im Bereich Corporate Development & Controlling. Nach zweijähriger Tätigkeit wechselt er zu Stern Stewart & Co. Management Consultants und baut als Co-Founder und Partner die auf Wertemanagement spezialisierte Unternehmensberatung auf.



Seit 2003 ist Grandinger für den MDAX-gelisteten Einzelhändler Douglas Holding in Hagen tätig. Als Prokurist und Bereichsleiter Konzernentwicklung ist er für Konzernentwicklung, Konzerncontrolling, M&A, interne Beratung und IT-Strategie zuständig. Ab 2008 ist er dann zunächst CFO der internationalen Division der Parfümeriesparte und zuletzt CFO der gesamten Parfümerieaktivitäten des Douglas-Konzerns bei der Parfümerie Douglas mit einem Umsatzvolumen von über 2 Milliarden Euro.



Von Oktober 2013 bis Dezember 2019 ist Andreas Grandinger CFO des Onlinehändlers für Heimtierbedarf Zooplus mit Sitz in München. Seine Aufgaben umfassen dort die Bereiche Finanzen, Controlling, Investor Relations und Recht des SDAX-Unternehmens. Mitte März gibt der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim bekannt, dass Grandinger ab Mitte April neuer Finanzvorstand des Unternehmens wird.