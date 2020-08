Das steckt hinter Evoniks neuestem US-Zukauf

Last but not least erspart der M&A-Deal Evonik offenbar auch anstehende Investitionen. Porocel verfügt über freie Produktionskapazitäten, die Evonik nicht nur für das Wachstum von Porocel nutzen will, sondern auch, um dort in Zukunft das bereits bestehende Geschäft mit Festbettkatalysatoren weiter auszubauen. Die Betonung dieses Aspekts in der ausführlichen Begründung des Deals legt nahe, dass Evonik in diesem Bereich sonst selbst Geld für Fabrikerweiterungen hätte in die Hand nehmen müssen.



Nun glaubt Evonik, im Jahr 2025 im Geschäft mit Katalysatoren deutlich über 500 Millionen Euro umsetzen zu können. Wie groß Porocels Anteil daran sein soll, ist offiziell nicht bekannt. Informierten Kreisen zufolge könnte sich dieser aber auf fast die Hälfte belaufen, was ein deutlich höheres Wachstum implizieren würde als die dem Markt zugeschriebenen 4 Prozent.