Delivery Hero wagt Milliardendeal in Asien

Mit dem Zukauf will Delivery Hero seine Präsenz im schnell wachsenden asiatischen Markt ausbauen. Die Berliner erzielen auf dem Kontinent bislang etwa 30 Prozent ihrer Umsätze. Dieser Anteil soll künftig gemeinsam mit Woowa wachsen.



Das Unternehmen betreibt mit Baedal Minjok den größten Online-Essenslieferservice in Südkorea. Allein in den ersten neun Monaten 2019 soll der Umsatz von Woowa in Südkorea Delivery Hero zufolge um 84 Prozent auf 301 Millionen Euro gestiegen sein, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag bei 3 Millionen Euro.



Daneben unterhält der Anbieter noch einen Online-Lieferdienst in Vietnam, der 1,5 Millionen Bestellungen im dritten Quartal umsetzen konnte. Umsatz und Gewinnzahlen für dieses Geschäftsfeld nennt Delivery Hero nicht.



„Woowa ist führend bei innovativen technologischen Dienstleistungen und hat Korea in der globalen Online-Essenslieferindustrie einen Platz auf der Landkarte verschafft“, erklärte Delivery-Hero-CEO Niklas Östberg. Woowa-CEO Kim ergänzte, die Partnerschaft werde auch dazu beitragen, „Skaleneffekte zu erzielen, um im Wettbewerb mit globalen und inländischen IT-Giganten bestehen zu können.“ Die in Südkorea aktiven Marken der bisherigen Konkurrenten sollen nach Abschluss des Deals allerdings weiterhin selbstständig bleiben.