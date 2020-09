Dormakaba-M&A-Chef: „M&A ist ein Netzwerk, keine Insel“

Synergien zu heben ist nie mühelos, berichtete auch Vosslohs M&A-Chef Dirk Krämer vor kurzem bei FINANCE. Was ist Ihr „Geheimrezept“ für das Heben von Synergien?



Nicht nur beim Thema Synergien, sondern ganz generell im M&A gilt für mich: Das Team und die Teamkultur sind ausschlaggebend für den Erfolg der Transaktion – vom Vertragsabschluss bis hin zu den realisierten Synergien. Die technische Ausführung eines Deals und die Post-Merger-Integration können noch so gut durchdacht sein, wenn das Team, das an dem Deal arbeitet, nicht hinter dem Projekt steht oder die Reihenfolge, in welcher die Dinge erledigt werden müssen, nicht mitträgt, wird es schwierig.



Wie stellen Sie als Projektleiter sicher, dass alle im Team am selben Strang ziehen?



Die Verantwortlichkeiten müssen eindeutig geregelt werden. Bei einem Kernteam wie unserem von mehr als 60 Mitgliedern, davon mehr als zehn im Lead, ist das absolut notwendig. Damit alle Aufgaben rechtzeitig erledigt werden, sind regelmäßige Absprachen essentiell, in Hochphasen sogar täglich. Auch auszuwerten, welche Prozesse wie viel Zeit in Anspruch nehmen, hilft, denn so lassen sich Aufgaben sinnvoll priorisieren.



Wie verlieren Sie vor lauter Planung und Absprachen nicht den Überblick?



Es hilft, nicht nur in einzelnen Checklisten zu denken, sondern auch das „Big Picture“ im Blick zu haben: Wo findet die Hauptschlacht statt, wo sind die Nebenschauplätze? Ich kann aber nur noch einmal betonen, wie wichtig das Team ist, mit dem man zusammenarbeitet. M&A ist ein Netzwerk, keine Insel: Das heißt, nur wenn alle gut und pragmatisch miteinander arbeiten und klare Absprachen – auch mit externen Beratern – herrschen, vermeidet man negative Überraschungen während des M&A-Prozesses und auch danach.



olivia.harder[at]finance-magazin.de