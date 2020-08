Vossloh-M&A-Chef: „Synergien lassen sich nie mühelos heben”

Herr Krämer, eine Frage zum Aufwärmen: Wie sind Sie ins Corporate M&A gekommen?



Bereits während meines BWL-Studiums in Jena war das Thema „Strategie und M&A“ Teil meines Studienschwerpunkts. So habe ich direkt nach dem Studium angefangen, im Venture-Capital-Bereich zu arbeiten. Nach ein paar spannenden Jahren in der Frühphasenfinanzierung hat es mich dann auf die Corporate-Seite gezogen. Im Jahr 2009 habe ich die Möglichkeit wahrgenommen, in die M&A-Abteilung des Bahntechnikers Vossloh zu wechseln.



Seitdem hat Vossloh eine ganze Reihe von M&A-Deals getätigt. Alleine im vergangenen Jahr waren es eine Übernahme und zwei Veräußerungen – mit darunter der Verkauf ihres Lokomotivengeschäfts an Chinesen. Was haben Sie aus dieser Transaktion gelernt?



Dieser Deal war sicherlich der herausforderndste meiner bisherigen Karriere. Er hat mir gezeigt, dass man jede Transaktion mit viel Feingefühl angehen sollte und dass man stets Sensibilität für den Verhandlungspartner mitbringen muss. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen: M&A-Chefs sollten trotz enger Zeitpläne geduldig sein, auch wenn sich der Verkaufsprozess in die Länge zieht.