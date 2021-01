GlobalWafers muss bei Siltronic nachlegen

Die Reaktionen der anderen Aktionäre auf das Angebot waren allerdings verhalten, nur wenige Aktionäre nahmen die Offerte bisher an. Der Markt bewertet das Unternehmen derzeit deutlich höher. Seit Jahresbeginn liegt der Kurs bei über 130 Euro. In den vergangenen Tagen näherte er sich der 140er-Marke. Das nährte die Spekulationen auf ein höheres Angebot.



Hinzu kommt makroökonomischer Rückenwind: Die Automobilzulieferindustrie klagt über Engpässe bei der Beschaffung von Chips. Die Erwartungen an die Sparte sind daher positiv, auch wenn Siltronic die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den ersten drei Quartalen durchaus spürte. Die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal werden kommenden Freitag bekanntgegeben – zwei Tage nach Ende der Annahmefrist.