Siltronic soll taiwanesisch werden

Am heutigen Montagmorgen legten die Titel von Siltronic um 11 Prozent auf 126 Euro zu, gaben danach aber etwas nach und rutschten geringfügig unter den Angebotskurs. Die Aktie von Wacker Chemie kletterte um 6 Prozent auf 109 Euro. Allerdings sollten Wacker-Anleger nicht zu sehr auf eine üppige Sonderdividende hoffen. So schüttete der Chemiekonzern im Jahr 2017 weniger als ein Sechstel der Erlöse von 634 Millionen Euro aus einem Siltronic-Anteilsverkauf an seine Aktionäre aus. Kritische Marktbeobachter warnen ohnehin vor zu großer Euphorie: So könnte die Bundesregierung den M&A-Deal als weiteren Ausverkauf von Schlüsseltechnologie werten und noch ein Veto einlegen.



Kommt es jedoch zum Closing, käme Wacker finanziell in eine rosige, aber nicht unheikle Lage. Der Zufluss von 1,2 Milliarden Euro wäre mehr als genug, um die aktuelle Nettofinanzverschuldung von 309 Millionen Euro in ein sattes Guthaben zu drehen. Über organische Investitionen ließe sich dieses Geld auf absehbare Zeit kaum investieren. Es ist anzunehmen, dass auch Wacker Chemie bald engagierter am M&A-Markt auftreten wird als zuletzt.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de