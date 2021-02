Allerdings zeichneten sich bereits vor einigen Wochen Schwierigkeiten im Dealprozess ab: Eigentlich war das Closing bis Ende vergangenen Jahres angesetzt, am 29. Dezember teilte Heidelberger Druckmaschinen dann aber mit, dass die Käuferin das Closing in 2020 nicht mehr durchführen könne und der Dealabschluss nun auf Ende Januar 2021 verschoben werde. Als Grund wurde damals die erst am 23. Dezember erfolgte Freigabe durch das Bundeskartellamt angeführt.

Dass sich ein Closing wegen Kartellfreigaben verzögert, ist an sich nicht ungewöhnlich und kommt häufiger vor. Dass Heideldruck jedoch im gleichen Zuge mitteilte, dass der Benpac-Eigentümer Marco Corvi „zur Sicherstellung der Kaufpreiszahlung gegenüber Heidelberg persönliche notarielle Schuldanerkenntnisse in Höhe des insgesamt ausstehenden Kaufpreises von 120 Millionen Euro abgegeben“ habe, ließ aufhorchen.

Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang, zumal Schweizer Medienberichte zuletzt Zweifel am Geschäftsgebaren des 2014 gegründeten Verpackungsherstellers Benpac, dessen CEO Corvi ist, aufkommen ließen. So berichteten das Online-Nachrichtenmagazin „bote.ch“ und die „Luzerner Zeitung“ unter Berufung auf ehemalige Geschäftspartner, Mitarbeiter und externe Berater von diversen Ungereimtheiten im Umgang mit dem Unternehmen. Corvi habe die Vorwürfe vehement zurückgewiesen, heißt es in den Berichten. Ein Anfrage von FINANCE ließ das Unternehmen zunächst unbeantwortet.