Kone setzt mit ThyssenKrupp-Gebot ein deutliches Zeichen

Während die Wettbewerber in Kartellfragen einen Vorteil haben dürften, könnte Kone aber mit einem anderen Vorzug punkten: Sie wären für die Krupp-Stiftung, die auch nach einem Verkauf einen Anteil an der Elevator-Sparte behalten will, voraussichtlich die angenehmeren Geschäftspartner – auch wenn Kone-CEO Henrik Ehrnrooth bereits klargemacht hat, dass für ihn nur eine Mehrheitsübernahme in Frage käme.