M&A-Deals: Deutsche Börse, Software AG, Viessmann

Deutsche Börse will Software-Anbieter

Die Deutsche Börse wagt die größte Übernahme ihrer Firmengeschichte: Für rund 3,9 Milliarden Euro will sie den dänischen Software-Anbieter Simcorp übernehmen und ihr Geschäft mit Daten und Datenanalyse ausbauen. Das Angebot soll mit Barmitteln und Fremdkapital finanziert werden. Es wäre der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte.

Die Frankfurter würden den Simcorp-Aktionären damit einen Aufpreis von rund 39 Prozent pro Aktie zahlen. Die Übernahme kommt zustande, wenn mehr als 50 Prozent der Aktionäre das Angebot von 735 Dänischen Kronen (umgerechnet 98 Euro) pro Aktie annehmen. Das offizielle Übernahmeangebot will die Deutsche Börse in den nächsten vier Wochen vorlegen. Die Aktionäre haben dann sieben Wochen Zeit für eine Entscheidung. Gleichzeitig legt die Deutsche Börse den kürzlich übernommenen US-Datenanbieters ISS mit der eigenen Daten- und Indexplattform Qontigo zusammen. Simcorp soll nach dem Erwerb in diesen Bereich integriert werden.

Die Deutsche Börse verspricht sich von dem Deal, spätestens drei Jahre nach einer erfolgreichen Übernahme jährliche Ebitda-Synergien von rund 90 Millionen Euro heben zu können. Davon seien 55 Millionen Euro Kosten- und 35 Millionen Euro Umsatzsynergien, bei einmaligen Realisierungskosten von rund 100 Millionen Euro. Die Aktie der Deutschen Börse sackte nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots um 7 Prozent ab.