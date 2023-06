M&A-Deals: Silver Lake, Fielmann, Dürr

Silver Lake verzichtet auf Mindestannahmeschwelle

Der Bieterkampf um die Software AG geht in eine neue Runde. Silver Lake verzichtet auf die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der Software AG. Damit verlängert sich die Annahmefrist bis zum 28. Juni. Ursprünglich wäre sie am 13. Juni ausgelaufen. Silver Lake geht davon aus, dann mindestens 31 Prozent der Aktien zu besitzen, darunter auch die 25,1 Prozent der Software-AG-Stiftung, die Silver Lake kürzlich erworben hat.

Hintergrund für den Verzicht dürfte die mäßige Akzeptanz der Aktionäre sein. Silver Lake bietet 32 Euro pro Aktie, liegt damit aber zwei Euro unter dem Angebot von Bain Capital, das 34 Euro je Aktie bietet oder sogar 36 Euro, wenn Silver Lake und die Software-AG-Stiftung sich mit Bain Capital einigen.

Bain will die Software AG mit ihrem Unternehmen Rocket Software fusionieren, Silver Lake will das Unternehmen stattdessen von der Börse nehmen. Der Vorstand der Software AG spricht sich aktuell für das Angebot von Silver Lake aus.